Jubiläumskonzerte. Der Regi-Chor Muri feiert sein 40 jähriges Bestehen

Wir laden euch herzlich zu unseren Jubiläumskonzerte ein.

Um Jugendliche in die Gestaltung der Gottesdienste miteinzubeziehen und diese zwischendurch mit Farbtupfern zu bereichern, gründeten die beiden Jugendseelsorge-Praktikanten Kurt Adler und Beat Baumeler 1979 den Murianer Jugendchor und umrahmten Gottesdienste musikalisch.

Ab 1982 - 1988 übernahm die Murianerin Regula Strebel den Jugendchor und übergab 1988 die Leitung an den Benzenschwiler Daniel Klausner weiter. Ab dem Jahr 1994 bis heute dirigiert Beatrice Klausner-Hübscher den Chor.

Der Jugendchor war bis zum Jahre 1988 ein fester Bestandteil der Juseso. Der Chor wurde eigenständiger und durch die Ablösung von der Juseso brachte dies auch Veränderungen in der Struktur mit sich. 1991 nahm man eine Namensänderung vor und so wurde aus dem Jugendchor der heutige Regi-Chor (Regional-Chor). Am 27. Februar 1999 fanden sich die Chormitglieder im Hotel Ochsen Muri zur Vereinsgründung ein.

Nach wie vor gestaltet der Chor Gottesdienste mit, singt an Hochzeiten oder anderen Festlichkeiten und führt Regelmässig Konzerte durch.

Nun darf der Regi-Chor auf sein 40 jähriges Bestehen zurückblicken und hat dies während dieses Jahres mit verschiedenen Aktivitäten (Fasnachtsumzug Muri, Jubiläumsgottesdienst, Jubiläumstag und die Teilnahme am Seifenkistenrennen) gefeiert. Der nächste Höhepunkt sind nun die beiden Jubiläumskonzerte mit Hits aus dem Gründungsjahr von 1979.



Unsere Begleitband mit Isabelle Schürmann Piano, Daniel Klausner Gitarre, Andreas Gmür Bass und Peter Bittel Schlagzeug wird uns musikalisch unterstützen. Für Daniel Klausner und Peter Bittel ist dies der 19. Auftritt mit dem Regi-Chor. Der Freut sich, dass er immer wieder auf ihre bewährte und gekonnte Begleitung zählen darf.

Konzertdaten:

Samstag 19. Nov. 19 19.30 Uhr ref. Kirche Muri Sonntag 10. Nov. 19 17.00 Uhr ref. Kirche Muri

Wir freuen uns auf euren Besuch