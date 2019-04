Bereits seit 1983 findet am Auffahrtsdonnerstag der Johanniterlauf in Leuggern statt. Am 30. Mai ist es wieder so weit, dann findet die 37. Austragung statt. In 26 Kategorien können sich Laufbegeisterte von Klein bis Gross messen. Am Vorabend des Johanniterlaufs findet auch wieder das beliebte Güggelifescht statt.