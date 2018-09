Das Jodlerchörli Niederlenz wird am 23.9.2018 den Erntedankgottesdienst in der Kirche Niederlenz mit der Jodlermesse bereichern. Nachdem das Jodlerchörli am diesjährigen Jodlerfest einmal mehr mit Bestnote abgeschnitten hat, freuen sich die Mitglieder, Ihr Können unter Beweis zu stellen. Natürlich werden nebst der Jodlermesse auch noch einige weitere Lieder vorgetragen. Das Chörli freut sich über viele Besucher und die interessanten Begegnungen mit den Einwohnern von Niederlenz.