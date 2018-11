Die Musikgesellschaft Möriken-Wildegg steht in ihrem 153.

Vereinsjahr. Und dieses steht ganz im Zeichen der Neuuniformierung. Anlässlich der Jahreskonzerte vom 23. und 24. November 2018 präsentiert der Verein unter dem Titel "ARRIVAL" ein vielseitiges musikalisches Programm und sein neues Outfit.



Die alte Uniform hat dem Verein seit 1997 als Bekleidung gedient. Sie hat gewärmt, geschützt, geschmückt, identifiziert, begleitet und verbunden. Ganz im Gegensatz zu den Erinnerungen sind Textilien nicht unvergänglich; 20 Jahre haben Gebrauchsspuren hinterlassen.

Die Investition in eine neue Uniform stellt für einen Verein mit über 50 Aktivmitgliedern eine grosse Herausforderung dar. Dank einer grossen Anzahl von Sponsoren, Gönnern und Spendern konnte die Finanzierung aber sichergestellt werden. Insbesondere hat auch ein grosszügiger Beitrag der Einwohnergemeinde Möriken-Wildegg mitgeholfen und damit deutlich gemacht, dass die Musikgesellschaft als Teil einer lebendigen Kultur im Dorf sehr geschätzt wird.

Voller Freude wird die Musikgesellschaft Möriken-Wildegg am 23. und 24. November 2018 im Rahmen ihrer Jahreskonzerte ihre neue schicke Uniform präsentieren können. Und die Musikerinnen und Musiker bedankt sich mit dem was sie am liebsten tun: Sie machen Musik!