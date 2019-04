An unserem diesjährigen Jahreskonzert vom Samstag und Sonntag, 4./5. Mai 2019 dreht sich alles um Musicals. Unser Dirigent Pascal Gruber hat mit uns anspruchsvolle und bekannte Stücke aus der Musicalwelt einstudiert, welche bestimmt auch unser Publikum begeistern werden. Das Konzert eröffnet traditionsgemäss die Juniorband Windissimo unter der Leitung von Markus Fankhauser. Anschliessend übernimmt Pascal Gruber den Taktstock. Auf dem Programm stehen unter anderem berühmte Melodien aus „Phantom of the Opera“, Mamma mia!“, „The Lion King“ oder auch „My fair Lady“ und „“La La Land“. Natürlich ist das noch lange nicht alles, doch lassen Sie sich überraschen!

Vor dem Konzert ist die Küche am Samstag ab 18.30 Uhr geöffnet, in der Pause und nach dem Konzert gibt es am Samstag und Sonntag zum Kaffee feine Kuchen und Torten. Versuchen Sie Ihr Glück bei der reichhaltigen Tombola und genehmigen Sie sich am Samstagabend einen Schlummertrunk in der Bar im Untergeschoss. Haben wir Ihre Neugier geweckt? Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie!

Auch dieses Jahr können Sie sich Ihren Sitzplatz bereits vorgängig reservieren unter https://res.seatlion.com/9705.

Samstag, 4. Mai 2019, 20 Uhr (Nachtessen ab 18.30 Uhr) und

Sonntag, 5. Mai 2019, 14 Uhr

Dorfturnhalle Windisch