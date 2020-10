Jahresbericht Guggemusig Aente Büsi Olten 2019/2020

Generalversammlung der Guggemusig Aente Büsi Olten

Wir blicken stolz auf unser 43. Vereinsjahr zurück. Feurig, luftig, feucht fröhlich und dennoch geerdet nahmen wir dieses Jahr an der Fasnacht teil. Es war das erste Jahr mit unserem neuen Tambourmajor Jean- Claude Gremaud, welcher sein Job mit bravur gemeistert hat. Im Vorstand wird uns Livia Küpfert (PR/ Gönner) verlassen. Sie hat Ihr Amt mit viel Liebe zum Detail und grossartigem Know – how geführt. Neu wird dieses Amt von Michelle Leuba übernommen, der Vorstand freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ihr.Unsere restlichen Vorstandsmitglieder bleiben wie folgt bestehen: Alain Blum (Präsident), Patrick Frey (Kassier), Dennis Feuchter (Aktuar), Savina Maiolo (MaKoKo), Angela Peier (Zulo), Jean-Claude Gremaud (Tambourmajor).

Auch freut uns die Aufnahme von unserem Neumitglied Marc. Vanessa, Michelle und Marco wechseln von Grünspänen zu Hamburgern. Als vollwertige Aktivmitglieder dürfen wir Fine, Yannick und Severin willkommen heissen. Gerade in dieser für uns alle nicht einfachen Zeit sind wir froh stets neue Mitglieder aufzunehmen. Wir nahmen uns die Zeit an der GV unsere Anlässe welche dieses Jahr nicht durchgeführt werden können, zu diskutieren und allfällig zu verbessern. Wehmütig stimmen wir nun auf die «Fasnacht» 2021 hin, und lassen und mit unserem fasnächtlichem Mut nicht unterkriegen.

Gueti Gsondheit!

Da wir keine Anlässe bekannt geben können, wollen wir es uns nicht entgehen lassen, allen gute Gesundheit zu wünschen.

Luscht mit eus Fasnacht z’mache?

Wir proben jeweils am Mittwochabend 19:45 – 21:45 in unserem Zunftlokal an der Solothurnerstrasse 101 in Olten. Bist du musikbegeistert und möchtest aktiv an der Oltner Fasnacht teilnehmen? Dann melde dich bei uns: info@aentebuesi.ch ( Bitte immer mit kurzer Voranmeldung damit wir unser Schutzkonzept auch stets einhalten können)