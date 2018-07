Den Passantinnen und Passanten bot sich am 19. Juli ein fröhlicher Anblick: Im Schatten der Arkaden vor dem Berufsschulhaus und vor der Kulisse der Solothurner Altstadt tanzten Seniorinnen und Senioren einfache Tänze aus aller Welt. Das von Pro Senectute organisierte Sommertanzen vereint vom Schweizer Volkstanz bis zum Charleston alles, was Tanzfüsse begehren, und dies auf einfachem Niveau. Die Kursleiterin Käthi Rüfenacht vermag alle zu begeistern! Ganz gleich, wie flink die Füsse sind. Alles was zählt, ist die Freude an Musik und Bewegung, draussen an der frischen Luft.

Das Sommertanzen findet noch dreimal statt: Am 26. Juli in Solothurn beim Berufsschulhaus und am 2. und 9. August bei der Mehrzweckhalle Eymatt in Lüterkofen (14.30-16 Uhr). Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Gebühr von Fr. 5.- wird vor Ort bezahlt.