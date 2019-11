Am Samstag, 23. November 2011 findet ab 10 Uhr in der Aula der Bezirksschule Endingen der erste Instrumenten-Apéro der Musikschule üms statt.

Haben Sie Lust sich über ein Instrument zu informieren, möchten Sie sich einen musikalischen Wunsch erfüllen oder einem alten Instrument wieder eine neue Chance geben. Packen Sie die Gelegenheit beim Schopf, sich in ungezwungener Atmosphäre mit den anwesenden Musiklehrpersonen auszutauschen oder mit ihnen über Instrumente und Unterricht zu diskutieren.

Die Musikschulleitung kann über das Angebot der üms Auskunft geben. Übrigens! Wussten Sie, dass die üms auch Unterricht für Erwachsene anbietet?

Im Singsaal finden parallel zum Apéro kurze Vorspiele statt, damit man die Instrumente auch noch hören kann.

Musiklehrpersonen und Musikschulleitung freuen sich über viele interessierte Erwachsene und Kinder