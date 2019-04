In seinem nächsten Konzertprogramm entführt das Vokalensemble Cantemus sein Publikum in nordische Gefilde und singt vom Zauber einsamer Wälder, Seen und Berge. Die Zuhörer/innen erwartet ein breites Spektrum nordischer Chormusik im Wechselspiel mit mystisch anmutenden Klängen des Streichduos.

Vokalensemble Cantemus

Christina Gallati, Violine

Sabina Diergarten, Violoncello

Judith Flury, Leitung

Konzertdaten

Samstag 18. Mai 2019, 20.00 Uhr, Kantonsschule Wohlen (Rondell)

Sonntag 19. Mai 2019, 17.00 Uhr, Katholische Kirche St. Antonius Wildegg

