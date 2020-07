Am nächsten Samstag ist es wieder soweit. Nach Monaten ohne Wettkämpfe erhalten Schwimmerinnen und Schwimmer die gewünschte erste Gelegenheit, ihren Formstand auszutesten. Mit einem aufwendigen Schutzkonzept, heisst vorgeschriebene Sektoren und Laufwege für Zuschauer und Teilnehmer, organisiert der Schwimmclub Aarefisch, Aarau den Huber Mehrkampf Cup im Schwimmbad Suhr-Buchs-Gränichen. So starten am Vormittag nach der aufwendigen Eintrittskontrolle inklusive Temperaturmessung 14 Vereine, darunter auch die meisten Athletinnen und Athleten des heimischen Vereins. Nach den Vorläufen und Finals wird dieser Teil am Mittag abgeschlossen. Am Nachmittag beteiligen sich 11 andere Schwimmclubs, die den Wettkampf wieder mit Vorläufen und Finals absolvieren. Mit diesem Wettkampfablauf werden die Vereine über die Mittagspause ausgetauscht, die strengen Schutzbestimmungen können damit eingehalten werden. Die Vorfreude und Spannung auf diesen ersten Wettkampf seit ungewohnt langer Zeit ist gross, bei Schwimmerinnen und Schwimmern und beim organisierenden Schwimmclub Aarefisch, Aarau.