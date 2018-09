Seener Männerstamm Pétanque Turnier „Herbst 2018“ Im dritten Jahr mit neuem Wanderpokal Gewinner

Am Dienstag, 4. September trafen sich 13 Seener-Männerstämmler zum traditionellen Pétanque Turnier bei der Waldhütte Seon! Vom April bis September wurde trainiert und nun galt es Ernst. Vier Durchgänge à 45 Minuten standen auf dem Turnierplan. Vor jedem Durchgang wurden die Teilnehmer zu Zweiergruppen ausgelost. Durch die ungerade Teilnehmerzahl beim diesjährigen Turnier zog einer blind den Joker. Die zwangsläufige Spielpause hatte jedoch keinen negativen Einfluss, denn diesem Spieler wurden 21 Joker-Punkte gutgeschrieben. Die Spielregeln waren bekannt und alle Mannschaften versuchten in der vorgeschriebenen Zeit ihre Kugeln ins Ziel zu bringen, oder die der Gegner wegzuspielen, respektiv wegzuknallen. Am Dienstag, 25. September fand nun das Rangverlesen statt! Die Gewinner der letzten beiden Jahre konnten den Wanderpokal leider nicht verteidigen, denn die ersten drei Kollegen erreichten alle über 100 Punkte! Die Podestplätze gingen 2018 an: Im 1. Rang mit 120 Pkt.: Gerbex Roland und somit neuer Wanderpokalbesitzer! Im 2. Rang mit 112 Pkt.: Uebelhard Heinz Im 3. Rang mit 108 Pkt.: Meier Urs Speziell zu erwähnen ist, dass der diesjährige Gabentempel noch grosszügiger daher kam; Grund: Man hatte mehr Geld in der Petanque-Kasse weil die Ausgaben für den feinen Risotto Plausch vom 14. August von den 38er-Jahrgänger übernommen wurde. Den Sponsoren, Baumann Hans, Lüscher Ueli und Suter Arno wurde diese nette Geste mit tosendem Applaus verdankt! Sämtliche Teilnehmer erhielten gemäss der Rangierung wunderbare Preise in Naturalien! Für die gesamte Organisation ein herzliches Dankeschön an den Spiel- und Turnierleiter Arno Suter und seine Frau Rita! Für alle Kollegen gilt natürlich der olympische Gedanke; Mitmachen ist alles, aber gewinnen ist auch schön! Im 2019 gilt es nun für Gerbex Roland den Wanderpokal zu verteidigen. Das Ziel sind drei Siege, denn wer den schönen Pokal dreimal gewinnt, darf ihn behalten!

OL