Der HSC Suhr Aarau gastiert am Dienstag, 06. Februar 2018 anlässlich des zweiten Finalrundenspiels der Saison 2017/18 ab 19.30 Uhr beim Cupsieger Pfadi Winterthur in dessen Eulachhalle. Nach der 23:29-Niederlage im Auftakt- und TV-Spiel fünf Tage zuvor strebt das weiter dezimierte Team von Cheftrainer Misha Kaufmann nach den ersten Finalrunden-Zählern.



Zwei Mal duellierten sich beide Teams in dieser Saison bereits. Zum Saisonauftakt in Aarau (20:20-Unentschieden) und anlässlich des Cup-Halbfinals am 05. Dezember 2017 in Winterthur (19:22-Niederlage aus Sicht des HSC). Pfadi gewann danach am 21. Dezember in Bern den Cup, während der HSC Suhr Aarau sich am 16. Dezember bereits erneut sensationell für die Finalrunde qualifizierte. Entsprechend fiel das Jahresende für beide Teams äusserst erfolgreich aus.



Mit Wiederaufnahme der Meisterschaft und entsprechendem Rückenwind verfolgen beide Teams nun auch in der Finalrunde ambitionierte Ziele. Im Hinblick auf die Ende März bevorstehenden Playoffs dienen die zehn Finalrundenspiele zur Einstimmung und zur Sicherung bzw. Eroberung des Heimvorteils. Möglichst gesund durchkommen lautet dabei bei allen Teams die Devise - besonders Pfadi Winterthur wurde von Verletzungen immer wieder arg gebeutelt. Es wäre vor allem dem ehemaligen HSC-Spieler und aktuellen NLA-Rekordspieler Marcel Hess, der zum Saisonende vom Spitzenhandball zurücktritt zu wünschen, dass er mit einer gesunden und damit äusserst konkurrenzfähigen Mannschaft das Playoff-Titelrennen bestreiten darf.

Aber auch den HSC Suhr Aarau, der die zehn Finalrundenspiele zur Entwicklung seines Spiels sowie seiner Spieler wertvoll nutzen kann, plagen Verletzungssorgen. Der seit Mai 2017 verletzte Beau Kägi und der noch einige Wochen fehlende Tim Aufdenblatten werden schmerzlichst vermisst. Beide sehnen ihrem Comeback ebenso sehr entgegen, wie die gesamte HSC-Familie. Aufdenblatten, der am 05. Februar seinen 22. Geburtstag feierte, interpretiert dabei seine Rolle als Toptorschütze und zentraler Baustein der 5:1-Abwehr derart überzeugend, dass sie im Falle seines Fehlens nicht eins-zu-eins ersetzt werden kann. Entsprechend mehr Verantwortung lastet offensiv auf Captain Patrick Romann und Milan Skvaril sowie defensiv auf Martin Slaninka und Martin Prachar. Als Einheit und dank des, im Verbund mit den Torhütern soliden, Abwehrverbundes besteht aber nach wie vor in jedem Spiel eine realistische Chance zu Punkten.

Gegen Thun zum Auftakt noch in der Findungsphase, wird es spannend zu sehen sein, was nun auswärts in Winterthur gegen das Team des ehemaligen HSC-Kreisläufers Mathias Kasapidis, drinliegt. Der HSC Suhr Aarau freut sich auf die Fortsetzung der Finalrunde sowie auf die lautstarke Unterstützung seiner treuen Anhänger.

Das Spiel ist im Livestream auf www.handballtv.ch zu sehen!