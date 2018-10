Der Besuch von Frau Suzan LeVine, der amerikanischen Botschafterin erfolgte am 25. November in Aarau. An diesem Mittwoch konnten aufmerksame Beobachter die Ankunft der Botschafterin mit einer diskreten Limousine mit den Sicherheitsbeamten bewundern. Die Ankunft wirkte routiniert und doch beeindruckend auf die Schüler und Schülerinnen der Alten Kanti Aarau.

Nach der Ankunft betrat die Botschafterin auch schon die Bühne der Aula und präsentierte sich den Schülern. Diese waren begeistert von der natürlichen Ausstrahlung und den herzlichen Zügen von Frau LeVine. Die Botschafterin hielt einen kleinen Vortrag über ihre Leidenschaft zu Albert Einstein, dem Namensgeber für das Hauptgebäude der Schule. Sie berichtet anschließend über ihren eigenen schulischen Weg und darüber hinaus von der Freiwilligenarbeit, die sie letzten Endes zu ihrer politischen Karriere gebracht hat. Auch über ihre Beteiligung am Wahlkampf für Barak Obama schilderte die Botschafterin den Schülern, die gespannt den Worten von Frau LeVine lauschten. Mit ihrer Rede betonte sie nochmals die Wichtigkeit der Wahlen und rief die Schüler dazu auf, sich politisch zu beteiligen und von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Die Situation zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten beschrieb sie als sehr positiv. Sie äußerte sich besonders zum duale Bildungssystem der Schweiz, als ein gutes Vorbild, auch für die Schulen in Amerika. Die Schüler durften nach der Rede noch einige Fragen an die Botschafterin stellen. Besonders die Situation mit der NSA und Edward Snowden interessierte die Schüler. Frau LeVine stellte sich den Fragen der Schüler. Bei Edward Snowden sagte sie, dass die letzten Vorfälle von Terroranschlägen beweisen, wie wichtig die Sicherheitsmaßnahmen der USA sind und dass Herr Snowden zwar ein Straftäter ist, ihm in den USA aber ein faires Verfahren erwartet.

Abschließend lässt sich sagen, dass nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrkräfte und anwesenden Gäste von Frau LeVine beeindruckt waren und dass es eine große Ehre war, die amerikanische Botschafterin zu Besuch in der Schweiz und in der Alten Kantonschule zu haben. Mit einer Tamron 16-300 wurden zum Ende des Tages gemeinsame Gruppenfotos gemacht. Für die Anwesenden war dies sicherlich ein unvergessliches Erlebnis.