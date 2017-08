Voller Vorfreude auf das bevorstehende Lager versammelten wir uns am Bahnhof mit Nachwehen vom ersten August. Zusammen mit topfitten Rentnern kamen wir beim Staudamm an. Von der herrlichen Aussicht hatten wir leider nicht viel, da der Hüttenzustieg durch unendlich viele Tunnels führte. Nachdem wir diese hinter uns liessen, kam der steile Anstieg. Nach der ermüdenden Wanderung munterte uns die Aussicht auf einen Apèro auf. Auch das üppige Abendessen trug zur guten Stimmung bei. Das Desaster folgte prompt. Bei der ersten Jasspartie des Lagers vergass das eine Team abzuheben. Dies blieb Gesprächsthema für die restlichen vier Tage. Nach diesem Frust gingen wir gleich ins Bett. Ohne viel Geschnarche brach der nächste Tag an. Einige Teilnehmer brachen in Panik aus, weil sie dachten, es gäbe zu wenig Frühstück, bis sie das Müsli sichteten.

Hart wie wir sind liessen wir die Stirnlampen im Rucksack und liefen los.

Eine der drei Seilschaften wurde kontinuierlich kleiner. Die Anstrengung und die Höhe bereiteten manchen Mühe und so kam es, dass nur acht von zehn Leuten den Gipfel des Pigne d’Arolla erreichten. Zum grossen Glück, schafften es alle wieder runter.

Aus unseren Fehlern hatten wir aber gelernt. Bei der Jasspartie an diesem Nachmittag, wurde regelkonform gespielt. Wie wir beim Abendessen feststellten, war der nächste Versorgungsflug bitter nötig und wir mussten uns mit einer undefinierbaren Fleischsauce begnügen. Satt wurden wir, sehr zur Freude der männlichen Teilnehmer, trotzdem. Zum Tagesabschluss planten wir die Tour des folgenden Tages und gingen anschliessend voller Vorfreude zu Bett.

Die zweite Tour war voll und ganz unserer Ausbildung gewidmet. Wir JO’ler konnten die Führung übernehmen und steuerten geradewegs die Spaltenzone des Gletschers an. Kletternd, kriechend und krabbelnd bahnten wir uns den Weg hindurch. Auf der anderen Seite angekommen, hätten wir uns alle am liebsten noch einmal hindurch gekämpft. Auf dem Gipfel waren wir auch noch. Den La Luette hatten wir also bezwungen. Spassig wurde es dann auf dem Abstieg wieder, als wir uns in die Spalten stürzen durften. Dies machten wir natürlich mit Absicht, um die Spaltenrettung zu üben.

Nach all der Action mussten wir mal wieder was essen. Zum Glück hatte eine Teilnehmerin genügend Panikvorräte dabei für ein reichhaltiges Plättli. Aber das Abendessen konnten wir trotzdem noch verschlingen, also war alles gut. Nostalgisch betrachteten wir den Sonnenuntergang und schmiedeten Pläne für die Zukunft. Einer der Teilnehmer fand noch eine hübsche Blume, die sogar bis ins Tal getragen wurde.

Bewegte Zeiten erlebte auch ein Eispickel den wir, vom Gletscher freigegeben, schon am ersten Tag fanden. Danach wurde er geklaut und an diesem denkwürdigen Abend, fand er seinen Weg zurück zu uns.

Einer tollen Gruppe wie unserer, spendierte der Hüttenwart gerne einen Schlummertrunk. Es dauerte eine Weile bis dieser seine Wirkung entfaltete und wir schliesslich ins Bett gingen und vom Sonnenschein träumten.

Mehr rutschend als laufend passierten wir den Gletscher, und stiegen über die Leiterkonstruktion zum Pas de Chèvre auf. Die Aussicht auf einen Coup erleichterte uns den Abstieg. Und so waren wir ratzfatz in Arolla. Zum Zeitvertreib gönnten wir uns den ersehnten Coup, begutachteten einen Laden von innen und bezwangen eine vermoderte Kletterwand.

Die elendslange Postautofahrt gab uns den Rest. Schlaftrunken kamen wir wieder in Aarau an.

Leider gibt es kein nächstes Mal.