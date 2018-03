Dieses Wochenende fand der Breitensportwettbewerb Ambassadoren-Cup in Zuchwil statt. Eine ideale Gelegenheit für die Jüngsten Eiskunstläufer ihre Kür zu präsentieren. Viele unserer Läufer/innen zeigen mit dieser Kür, Ende Saison, ihre Fortschritte, die sie in den letzten Monaten erzielt haben. Der Eislaufclub St Jakob (EJB) konnte mit einigen kleinen und grösseren Läufer/innen antreten. Jaméa Hatat und Lorena Stuckart-Salignon traten zum ersten Mal einen Wettkampf an und fuhren ein fehlerfreies Kürprogram und Lara Friedmann zeigte zwei schöne Axel.