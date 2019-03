Sechs Fricktaler stellten sich am ersten Märzwochenende der grossen Konkurrenz und der 50m-Bahn beim Hi-Point Meeting in Oerlikon. Nach krankheits- und verletzungsbedingten Ausfällen bereits im Vorfeld, startete auch ein Teil der kleinen Mannschaft noch gesundheitlich angeschlagen. Dennoch wurden gute Leistungen erbracht und sogar einige neue Bestzeiten erzielt. Trotz „offener““ (also alle Altersklassen gemeinsam) Wertung sicherten sich die Fricktaler einige gute Platzierungen. Geich viermal in die Top 20 schwamm Annick Willemsen (Jg. 96, Kaisten). Ihre beste Platzierung erreichte sie als 13. in 33,26 über 50m Rücken. Die Plätze 15 und 16 holte Willemsen in 1.13,06 bzw. 36,63 über 100m Rücken und 50m Brust. Und als 20. schlug sie über 200m Rücken (2.39,92) an. Über alle vier Strecken ist die 22-Jährige damit für die Langbahn-Schweizermeisterschaft Ende März in Uster qualifiziert. Ebenfalls in die Top 20 schwammen Bigna Schall (Jg. 99, Wölflinswil) und Rebecca Rau (Jg. 04, Lörrach). Die Schmetterlingsspezialistin Schall sicherte sich Platz 17 in 2:46,34 über 200m Schmetterling und Platz 30 in 1:11,85 über 100m Schmetterling. Rebecca Rau erreichte in neuer Bestzeit von 6:05,27 Platz 14 über 400m Lagen. Weitere Bestzeiten stellte sie über die 50m-Strecken auf, ihre beste Platzierung erreichte sie dabei mit Platz 42 in 35,30 (B) über 50m Rücken. Julius Ilten (Jg. 04, Kleindöttingen) holte jeweils in Bestzeit Platz 23 in 1:19,95 (B) über 100m sowie in 36,33 Platz 33 über 50m Brust. Jolina Wächter (Jg. 04, Oeschgen) schmetterte über 200m in 3:05,40 auf Platz 24, in neuer Bestzeit von 2:56,13 wurde sie zudem 41. über 200m Rücken. Larissa Sutter (Jg. 04) sicherte sich Platz 31 in 39,93 (B) Platz 31 über 50m Brust sowie in 1:07,77 (B) Platz 52 über 100m Freistil.