HERZLICH WILLKOMMEN am Volksschiessen der Sportschützen Biezwil. Wir freuen uns Sie liebe Schützen und Gäste 2019 begrüssen zu dürfen.

Freitag, 3. Mai 2019, 18.00 - 21.00 Uhr

Sonntag, 5. Mai 2019, 09.00 - 16.00 Uhr

Mittwoch, 8. Mai 2019, 18.00 - 21.00 Uhr

Freitag, 10. Mai 2019, 18.00 - 21.00 Uhr

Ein sinnvolle Freizeitbeschäftigung und ein aktives Vereinsleben sind für unsere Gesellschaft und vor allem für den Zusammenhalt unter den Menschen etwas Wertvolles. Wir laden Sie ein, Ihr Trefferglück an den vier Daten anfangs Mai 2019 auszuprobieren, und das gesellige Beisammensein miteinander zu geniessen.

Am Freitag, 17. Mai 2019 findet dann der Final der besten Volksschützen 2019 statt. Nebst den Finalisten laden wir alle Preisgewinner und Gäste ein, den spannenden Schlusswettkampf mit zu verfolgen. Fiebern Sie vor Ort mit, drücken Sie den Finalisten die Daumen und geniessen Sie zusammen mit uns einen erfrischenden Apéro, zu dem wir Sie herzlich einladen.

Im Namen der Sportschützen Biezwil danken wir allen Sponsoren, Partnern, Freunden und Helfern für ihr Engagement und ihren grossartigen Einsatz. Sie ermöglichen mit ihrer beherzten Leidenschaft, dass wir das bekannte und beliebte Volksschiessen der Sportschützen Biezwil in der gewohnten Form durchführen können. Seit vielen Jahren dürfen wir auf engagierte Menschen, auch ausserhalb des Vereins zählen.

Die Nachwuchsförderung liegt den Sportschützen Biezwil am Herzen. Nebst den alljährlichen Kursen engagieren wir uns im Ferienpass Bucheggberg und durften 2018/2019 an einem Projekt Schulsport in Messen mitwirken. Verfolgen Sie auf unserer Webseite die Vereinsaktivitäten. Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen. Kontaktieren Sie uns bei Interesse und/oder dem Wunsch bzw. der Lust einmal bei uns reinzuschauen und ein Probetraining zu absolvieren.

Wir freuen uns auf Sie und wünschen in Biezwil frohe und gesellige Stunden und allen Schützen „GUET SCHUSS“ bei einem kameradschaftlichen und sportlichen Wettkampf.

DURCH DIE BEGEGNUNGEN MIT MENSCHEN

ERFAHREN WIR DEN WERT DES LEBENS!