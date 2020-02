Die Resultate der Heimrunde:

STV Spreitenbach vs emotion Hinwil 2:6

STV Spreitenbach vs DT Bäretswil 5:7

Danke an Thomas Müller für die Fotos und an alle Fans für die - einmal mehr - sensationelle Unterstützung im Seefeld; LIGAWEIT einmalig! Danke Fans!

Das Team kann nun leider Gottes die Playouts planen. Details folgen.

Die nächste Runde findet in zwei Wochen am 16. Februar in Regensdorf statt.