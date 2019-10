Über 30 Mitglieder trafen sich an diesem sonnigen Tag vor dem Schützenhaus. Ein toller Bus der Aare-Seeland-Mobil stand bereit und der Chauffeur Peter "Pesche" Lüdi hiess uns zur Fahrt ins Blaue herzlich willkommen. Die Fahrt führte über Buchsi-Wynigen-Breitslohn. Entlang von Mistelberg-Schwanden-hinauf auf die Lueg. Dann hinunter Richtung Sumiswald-Langnau nach Trubschachen. Beim Kambly gab es ein feines "Kaffi mit Chrömli" und manch gut gefüllter "Kambly-Chrömli-Plastiksack" fand den Weg in den Car.

Zurück ging es über Rüderswil-Trachselwald-Häusernmoos. In Schmidigen sagte der "Pesche"; "Jetzt geits no chly über's Land!" Er bog nach links ab Richtung Kappeler um dann nach ein paar Hundert Meter scharf rechts in einen Flurweg einzumünden, der nicht breiter war als der Car. Ein Raunen ging durch die Mitglieder. Es ging gegen Friesenberg zu, über Matten und sogar über eine Naturstrasse durch den Wald auf die Wäckerschwend!

Bei der "Luftröhre" ein kurzer Halt um den gewaltigen Ausblick über das Mittelland bis zum Chasseral zu geniessen. Vorbei an der Oschwand- Thörigen erreichten wir Bettenhausen.

Auf dem Platz der Hornusser Bollodingen-Bettenhausen wurden wir von Peter Zimmermann, Peter Zürcher und Hansruedi Zuber herzlichst empfangen. Aus der Küche von Claudia und Walter Rhyn gab es ein "feines Hammetäller mit Härdöpfusalat". Jeder konnte sich nun beim Hornussen versuchen, nachdem man nun wusste was ein "Träf"; "ä Stäcke"; "ä Schufl'e"; "ä Nouss", "ä Schingle" und "äs Ries" ist. Der Ruedi Dutli und Georg Studer trafen den Nouss perfekt. Der Roland von Arx hat etwas "Krach mit dem Nouss". Die Streiche von Stefan Jeker, Hugo Ulrich, wie auch der von Obmann Fritz Lüdi fanden den Weg ins Ries.

Müde aber glücklich ging die Fahrt zurück nach Oberbuchsiten. - Es war ein gemütlicher Herbstausflug mit sehr eindrücklichen Erlebnissen.

Fritz Lüdi, Obmann Alte Garde