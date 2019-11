Herbstanlass der CVP Niederwil-Nesselnbach, Besuch der Ausstellung «FAKE.Die ganze Wahrheit»

Was ist wahr, was ist falsch, wem kann man noch vertrauen? Diese Fragen sind aktueller denn je, gerade auch in der Politik. Kein Wunder, stiess darum der diesjährige Herbstanlass der CVP Niederwil-Nesselnbach auf ein so grosses Interesse. 21 Mitglieder liessen sich beim Besuch der Ausstellung «FAKE.Die ganze Wahrheit» im Stapferhaus in Lenzburg von der Vielschichtigkeit des Themas faszinieren. Unserem jungen Führer Manuel Näf gelang es ausgezeichnet, spannende Diskussionen anzuregen und uns für die Ausstellung zu begeistern.