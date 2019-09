Am Samstag 21. September fand bei schönstem Wetter der alljährliche Herbst- und Buuremärt in Erlinsbach statt. Viele lokale Produzentinnen und Produzenten konnten mit dem breiten Angebot von Gemüse und Früchten, Backwaren, Spezialitäten und Handwerkskunst die Bevölkerung der Umgebung begeistern. Auch einige Vereine und die Jäger aus dem Dorf stellten Ihre Arbeit und Ihre Leidenschaft vor. Von 9 Uhr bis 15 Uhr herrschte auf dem Kretzareal ein buntes Markttreiben. Das schöne Wetter und die gute Stimmung liess die Besucher verweilen auf dem Areal und so entstanden in der Kaffeestube, am Kürbissuppen-Stand und beim Grill zeitweise Warteschlangen.

Dem Jahresprogramm KBZ Wygärtli 2020, welches jeweils im Dezember bekannt gegeben wird, lässt sich der Termin des nächsten Herbst- und Buuremärts entnehmen. Informationen dazu auf der Webseite des Wygärtlis. Wir hoffen natürlich, dass wir in einem Jahr wiederum vom Wetterglück verwöhnt werden.