Über 400 Schützen und Jungschützen aus der ganzen Schweiz trafen sich am Sonntag, 2. September am Feldstich-Final in Möhlin bei Rheinfelden um sich in den Kategorien Gewehr 300 Meter und Pistole 25 Meter zu messen.

Gleich sieben Lauffohrer-Schützen konnten sich für diesen Wettkampf qualifizieren. Rene Chopard und Sascha Wicki erzielten in der Vorrunde jeweils 71 Punkten (max. 72 Pkt) und qualifizierten sich in den Ausstich. Ein Podestplatz war für beide Protagonisten in Reichweite. In einem atemberaubenden Wettkampf reichte es nicht ganz nach vorne. Mit 69 Punkten platzierte sich Rene Chopard auf dem 6 Rang, Sascha Wicki schloss den Wettkampf mit 67 Punkten auf dem 9 Rang ab.

Die Lauffohrer-Schützen können aber trotzdem auf Ihre Leistung zufrieden sein und feiern somit zwei Top-Ten-Plätze.