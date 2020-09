HCO punktet überraschend in Wettingen!

NLA- Feldhockey Herren, Start Feldsaison 20/21

HCO punktet gegen RWW!

Der Oltner Stadtklub musste sich zum Start in die neue Saison gegen RWW erst im Penalty- Shootout geschlagen geben. Zuvor hatte man dem Serienmeister über 70 Minuten Paroli geboten.

Von einem „Corona - Match“ konnte nicht die Rede sein, die vielen Tore blieben trotz fehlender Zuschauer aus. Der HCO präsentierte sich stark ersatzgeschwächt: es fehlten Müller, Hunziker und C. Schärer (Ausland). Die beiden Teams zeigten ein hart geführtes, aber faires Duell. Wettingen hatte Mühe mit der defensiven Oltner Spielweise, zur Pause stand die Partie immer noch torlos. Das Oltner Konzept schien aufzugehen.

Der Meister schien irritiert und hatte nicht mit so viel Gegenwehr gerechnet. Nach dem Pausentee bekam Titelverteidiger Wettingen das Spiel besser in den Griff. In der 50. Minute glückte Steimer die 1:0- Führung, Olten musste nun reagieren. Coach Wintenberger gestikulierte wild und befahl schliesslich den Sturmlauf. Die Gäste zeigten nun Angriffshockey vom Feinsten, RWW stand mit dem Rücken zur Wand. Jetzt sollte sich das harte, wochenlange Konditionstraining (inkl. spez. „Corona“- Schutzkonzept) auszahlen!

In der 65. Minute kam es zu einer Strafecke für den Oltner Stadtklub: Der Wettinger Keeper konnte den Schuss noch parieren, doch Gassner setzte erfolgreich nach und Gassners Nachschuss landete, noch abgelenkt durch Muggli, im Wettinger Tor. Aufgrund dieses späten Ausgleichstreffers kam es zu einem Penalty- Shootout, das der HCO verlor. Trotzdem war die Freude über den Punktgewinn riesengross!!!

Telegramm

RWW : HC Olten 1:1 (0:0), 4:2 nach Penalty- Shootout.

Wettingen, Bernau.- Tore: 50. Steimer 1:0 . 65. N. Muggli 1:1.

Bem.: HCO- Torschütze im Shootout: Knabenhans

HC Olten: Rogger, Wagner: Studemann, Gassner, Wintenberger, Eismann, Büchler, Knabenhans, Berger, Hengartner, Roth, Hug, Muggli, Rauch, Nebel.