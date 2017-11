Vorschau Hallenhockey NLA- Herren, Meisterschaft 2. Runde in Zürich

Nach dem gelungenen Auftakt in die Hallenmeisterschaft steht der Oltner Traditionsverein in Zürich vor einer weiteren Bewährungsprobe. Mit dem Gastgeber und Basel stehen zwei lösbare Aufgaben bevor. Doch die beiden Gegner darf man auf keinen Fall unterschätzen, denn auch sie punkteten bereits in der Startrunde in Basel. Jetzt zeigt sich wohin der Weg geht, und ob der HCO sich gut auf diese Hallensaison vorbereitet hat. Nur die besten vier Teams qualifizieren sich für die Finals in Olten. Letztes Jahr drang man noch unter Trainer Gerhard bis ins Finale vor, wurde aber dort von Wettingen bezwungen.

Besonders Torwart Müller scheint nun in Topform zu sein, aber auch die jungen Talente wie Hunziker oder Wintenberger überzeugten zuletzt mit Spielfreude. Die Verteidigung wird von Knabenhans organisiert, für den Spielaufbau ist Regisseur Berger zuständig. Die Tore soll der wirblige Stürmer Schärer erzielen.

Sonntag, 26.11.17 Zürich (Utogrund- Halle)

13.00 Uhr GCZ : HCO

16.00 Uhr HCO : BHC

Kader HCO: Müller; Cyrill Roth, Hunziker, Rindlisbacher, Muggli, Gassner, Hengartner, Knabenhans, D. Schärer, Berger, Wintenberger.