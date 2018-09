NLA- Landhockey Herren, 3. Runde

Im Kleinholz musste der HCO gegen Genf die erste Saisonniederlage einstecken. Dabei gefiel der HCO mit schönem Kombinationsspiel, aber eine ungenügende Chancenauswertung war Grund für die Heimniederlage.

Nach dem Sieg über Wettingen und hatte Trainer Joy die Erwartungen nach oben geschraubt und angesichts der Tabellenlage sah man sich in der Favoritenlage. Zudem konnte Trainer Joy erstmals auf die Dienste von C. Schärer und Eismann zählen. Ein weiterer Oltner Sieg lag in der Luft...

Doch die Romands gaben nicht klein bei, sondern gingen in der 10. Minute durch Aebischer bei einer Standardsituation in Führung. Oltens Torwart Rogger war die Sicht verdeckt, er hatte keine Abwehrchance. Bis dahin hatte Olten seinen Gegner im Griff, offensiv war man allerdings noch nicht in Erscheinung getreten. Einmal in Rückstand zeigten die Platzherren nun doch ihr Können und zelebrierten Hockey vom Feinsten: In der 25. Minute wurden sie dafür mit einem Strafeckentor von Knabenhans belohnt. Olten gab weiterhin den Ton an, und hatte klare Spielvorteile. Doch trotz Feldüberlegenheit gelang es dem Oltner Stadtklub nicht mehr weitere Tore zu erzielen. Dies lag nicht an der glorreichen Abwehrleistung der Gäste, vielmehr sündigten die Oltner mehrmals im Abschluss. Man verpasste es ein Tor vorzulegen und dem Spiel eine entscheidende Wende zu geben. Es lief bereits die Schlussphase des Spiels, als die Genfer zu einem Konter ansetzten und dabei die gesamte Oltner Hintermannschaft (inkl. Trainer Joy!) überrannten. Zimmermann schloss den Angriff schliesslich zum unverdienten 1:2 ab. Doch noch war nicht Schluss im Kleinholz! Olten wollte mit der Brechstange mindestens einen Punkt erzwingen. Doch die Gäste bestraften die offenen Abwehrreihen mit einem weiteren Gegentreffer.

Telegramm

HC Olten : Servette HC Genf 1:3 (1:1)

Olten, Kleinholz.- 150 Zuschauer.- SR: Carreda, Bucher.- Tore: 10. Aebischer 0:1 . 25. Knabenhans 1:1. 64. 1:2 Zimmermann. 68. Zimmermann 1:3.

Kader HCO: Rogger; Muggli N., Joy, Berger, C. Schärer, Eismann, Hengartner, Rindlisbacher, Wintenberger, Studemann, Hunziker, Schärer D., Büchler, Schwager, Fallegger.