Hallenhockey NLA- Herren, Meisterschaft 1. Runde

Der Oltner Stadtklub holte unter Trainer Beuggert in Basel bereits den ersten Sieg. Der HCO triumphierte über Luzern, fand dann aber im Team von Genf seinen Meister. Besonders Oltens Torwart Müller begeisterte die Zuschauer mit zahlreichen Paraden und seinem ersten NLA- Shootout.

Nebst Studemann (Militär) waren auch Rindlisbacher und Muggli abwesend. Trotzdem spielten die Oltner in ihrem ersten Spiel gegen Luzern frech auf. Schärer gelang mit einer Direktabnahme auf Pass von Roth in der 7. Minute der Führungstreffer. Die Innerschweizer hatten ihre Mühe mit den defensiv gut organisierten Oltnern. Noch vor der Pause mussten sie einen weiteren Treffer einstecken. Diesmal setzte sich Hug alleine vor dem Torwart nach Vorlage Schärers durch. Danach zeigte Oltens Torwart Müller eine fantastische Leistung und trotz einer Serie von Strafecken blieb es beim 2:0 für Olten.

Gegen Servette HC Genf ging der HCO aufgrund eines klaren Chancenplus verdientermassen in Führung, wieder hiess der Torschütze David Schärer. Diese hielt aber nur 30 Minuten lang, bis die Romands Torwart Müller erstmals bezwangen. Die Oltner kämpften nun mit der Disziplin und kassierten in den letzten Minuten zwei Zeitstrafen! Die Genfer nutzten diese numerische Ueberlegenheit gnadenlos aus! HCO-Keeper Müller befand sich unter Dauerbeschuss, aber auch er konnte die erstmalige Genfer Führung verhindern. In der Hitze des Gefechts fielen dann noch weitere Treffer zugunsten von Servette. Olten hätte aber dieses Spiel aufgrund der dominanten Rolle in der ersten Spielhälfte nie verlieren dürfen!

Telegramme:

Luzerner SC : HCO 0:2 (0:2)

Basel, Maihofhalle.- 150 Zuschauer.- SR Bucher.- Tore: 7. Schärer 0:1. 18. Hug 0:2.

Servette HC Genf : HCO 4:1 (0:1)

Basel, Maihofhalle.- 150 Zuschauer.- SR Messerli.- Tore: 10. Schärer (KE) 0:1. 30. 1:1. 36. 1:2. 38. 1:3. 39. 1:4.

Kader HCO: Müller; Cyrill Roth, Hunziker, Gassner, Hengartner, Knabenhans, D. Schärer, Berger, Wintenberger.