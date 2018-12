Vorschau NLA- Hallenhockey 3. Runde in Luzern (Utogrund- Halle)

Nach den jüngsten Erfolgen ist der HCO in der Tabelle mit sechs Punkten auf Rang drei positioniert. Auf die Plätze vier und fünf (GCZ und Basel) hat man bereits zwei Punkte Vorsprung, auf Platz 1 thront Rotweiss Wettingen Wettingen(10 Punkte). Gelingt es dem HCO gegen Basel und Zürich zwei Siege einzufahren, dürfte Olten das Finale in Wettingen kaum verpassen. Coach Wintenberger kämpft mit allen möglichen taktischen Tricks und macht so den Gegnern das Leben schwer. Der HC Olten ist dadurch noch unberechenbarer geworden und befindet sich auf der Zielgeraden Richtung Finalturnier! Die neue, junge Generation hat dazu ihren Beitrag geleistet und wer weiss was alles passieren kann, wenn die Oltner Talente über sich hinauswachen.

16.12.2018 in Luzern (Utogrund- Halle)

13.00 Uhr HCO : GCZ

15.00 Uhr HCO : BHC

HC Olten: Müller, Rogger; Berger, Gassner, Hengartner, Knabenhans, Wintenberger, Studemann, N. Muggli, D. Schärer, Hug, Eismann.