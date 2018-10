NLA- Landhockey Herren, 7. Runde

Die Oltner Hockeyaner setzten sich in Zürich erst im Peanlty- Shootut durch. Zuvor glichen sie in den Schlussminuten aus, das wichtige Tor zum 3:3 gelang Studemann nach einer Strafeckenvariante.

In Zürich wurde Olten kalt geduscht und musste bereits in der 8. Minute den ersten Gegentreffer hinnehmen. Doch die Oltner, die sich in glänzender Form präsentierten, glichen durch Studemann rund zehn Minuten später aus. Der Stürmer war nach einen Sololauf nicht mehr zu bremsen, sein Gewaltschuss war für den Keeper nicht zu halten. Die Gäste übernahmen nun kurz vor der Pause das Spieldiktat. Verdientermassen gelang ihnen bei einer Strafecke der Führungstreffer durch Hengartner.

Nach dem Seitenwechsel erwischten wieder die Platzherren den besseren Start: Bei einer unübersichtlichen Situation vor Torwart Rogger reagierte der holländische Söldner Roedergs am schnellsten und erzielte den vielumjubelten Ausgleich. Das Spiel war weiterhin hart umkämpft und ausgeglichen. GC investierte nun viel in die Offensive und wurde dafür belohnt: Bei einer Strafecke traf Landtwing zum 3:2, HCO- Torwart Rogger war die Sicht verdeckt!

Die Gastgeber verliessen sich danach auf ihre defensiven Fähigkeiten und taten praktisch offensiv nicht mehr in Erscheinung. Olten fand neuen Schwung und Wintenberger formierte sein Team zum Angriff auf die Zürcher Betonfestung! Fünf Minuten vor Spielende bekamen die Gäste eine Strafecke zugesprochen. Eine missglückte Variante landete schliesslich wieder bei Anschieber Studemann, der ohne Nerven zu zeigen, diese Chance nutzte. Ein Penaltyshootout solllte die Entscheidung bringen: Schliesslich gewann Olten dies mit 3:2, was einen Zusatzpunkt bedeutete.

Telegramme

GC Zürich : HC Olten 3:3 (1:2), 5:6 n. P.

Zürich, Hardhof .- 150 Zuschauer.- SR.- Fürst, Dziemba.- Tore: 8. Eddy 1:0. 20. Studemann 1:1. 31. Hengartner 1:2. 40. Roedgers 2:2. 47.Landtwing 3:2. 65. Studemann 3:3.

Penaltyshootout: Gassner, Studemann und Hengartner treffen für Olten; Richner und Landtwing für GCZ.

:

HC Olten: Müller, Rogger; Roth, Hunziker, Gassner, Mirko Hug, Hengartner, Knabenhans, Wintenberger, Studemann, Eismann, Hunziker, C. Schärer, N. Muggli, D. Schärer.