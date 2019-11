HC Olten in Lauerstellung!

Vorschau Landhockey Herren, NLA- Halle, 2. Runde

In der 2. Spielrunde der noch jungen Hallensaison kommt es sonntags zum Duell zwischen dem Oltner Stadtklub und GC Zürich. Olten gewann zum Auftakt gegen Basel hoch (9:4), während die Zürcher bisher noch nicht spielten. Gelingt es dem Oltner Trainerduo Joy/Wintenberger erneut das Maximum aus der Truppe herauszuholen oder droht bereits das Ende dieser Mini- Erfolgsserie? Zumindest die Reaktivierung von Routinier Berger (Ex- Nationalspieler) hat sich bereits ausbezahlt, denn der Regisseur ist auch in der Halle mehr als nur Mitläufer. Nach der gelungenen Vorstellung in der Stadthalle reist der HCO als Favorit nach Zürich und ist bereit für weitere Taten!

Sonntag, 01.12.2019 16.00 Uhr

GC Zürich : HCO (Zürich, Utogrund- Halle)