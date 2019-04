Vorschau Landhockey Herren, Cupfinal- Wochenende in Olten

Nächstes Wochenende kommt es im Kleinholz im Halbfinal des Schweizer- Cups zum Duell zwischen Olten und Black- Boys Genf. Der Oltner Traditionsverein nimmt einen weiteren Anlauf die lange Durststrecke ohne Titelgewinn nun zu beenden! Dafür verstärkte sich der HCO mit dem Junioreninternationalen Bergler, der gegen Wettingen bereits zwei Tore schoss. In diesem Cupspiel geht es Olten um mehr als nur Prestige, es gilt diese Negativserie endgültig zu beenden. Gegen Genf spielte man vor kurzem in der Meisterschaft 4:4 (!)- Unentschieden, Tore sind somit auch für dieses Wochenende programmiert. Oltens Offensivkräfte sollen von Spielmacher Studemann in Szene gesetzt werden, ein Torgarant ist Eckenschütze Knabenhans! Beim Gegner dreht sich alles um die Stürmer Aebischer und Nevado, die bisher erfolgreichsten Torschützen. Gelingt es der Oltner Defensive dieses Duo auszuschalten, so ist der Weg frei für den nächsten Cupsieg, den zwölften in der Geschichte des HCO (letztmals gelang dies 2006, unter Coach Wintenberger!).

Programm „Cupfinal- Wochenende“ in Olten:

Samstag, 04.05.2019

13.00 Uhr Luzern : RWW

17.00 HCO : BB Genf

Sonntag, 05.05.2018 15.00 Final

Kader HC Olten: Müller, Rogger; Gassner, Joy, Hunziker, Rindlisbacher, Hengartner, Knabenhans, Wintenberger, Studemann, Eismann, N. Muggli, D. Schärer., C. Schärer, Hug, Bergler.

Bericht von Sämi Niederer