Am Wochenende vom 16./17. Februar finden in Frick die Finaltage des Regio Cup 2018/19 der Handball-Region Aargau Plus statt.

Am Samstag ab 13 Uhr finden die Halbfinals der Frauen und Männer statt. Am Start sind dabei diverse 2. und 3. Ligateams aus den Kantonen Aargau und Solothurn. Mit Teams aus Brugg, Suhr, Zofingen, Brittnau bis zu Olten, Aarburg/Oftringen/Rothrist bietet sich hier die Gelegenheit, die ganze Handballregion bei spannenden Cup-Matches kennenzulernen.

Am Sonntag ab 9 Uhr stehen dann sechs Finalspiele auf dem Programm. In vier Jugendkategorien und in den beiden Aktivekategorien bei den Frauen und Männern kämpfen zwölf Teams und den Cupsieg 2019. Aus einheimischer Sicht besonders interessant wird es bei den Finals der Junioren MU15 und den Juniorinnen MU16 - hier haben sich die Teams der SG Frick/Eiken und des TSV Frick Handball für die Finals qualifiziert. Der TSV Frick Handball freut sich zusammen mit dem Schweizerischen Handballverband alle Handball-Begeisterten zu diesem Final-Weekend in der Sporthalle auf dem Fricker Ebnet zu begrüssen.

Spielzeiten, Sporthalle Ebnet Frick:

Sa 16.2.19, 13 bis ca. 20.30 Uhr

So 17.2.19, 9 bis ca. 18.30 Uhr

Spielplan

Samstag, 16. Februar 2019

13:00 Uhr, Männer 1/2-Final, Handball Brugg 1 (M2) - TV Brittnau 1 (M2)

15:00 Uhr, Männer 1/2-Final, TV Zofingen 1 (M2) - HC Hopfenperle (M2)

17:00 Uhr, Frauen 1/2-Final, HSG Aargau Ost Damen (F2) - SG HV Olten 3 (F3 S1)

19:00 Uhr, Frauen 1/2-Final, SG Aarburg/Oftringen/Rothrist (F2) - SG HV Olten 2 (F2)

Sonntag, 17. Februar 2019

09:00 Uhr, MU17 - Final, HSG SVL - HC Ehrendingen 1

10:45 Uhr, FU14 - Final, SG Aarburg/Oftringen/Rothrist - HV Suhrental

12:30 Uhr, MU15 - Final, SG Handball Zurzibiet - SG Frick Eiken

14:15 Uhr, FU16 - Final, TSV Frick 2 - HSG Oensingen

16:00 Uhr, Frauen - Final, (Aargau Ost oder Olten 3) - (Aarburg oder Olten 2)

18:00 Uhr, Männer - Final, (Brugg oder Brittnau) - (Zofingen oder Hopfenperle)