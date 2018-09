An den Schweizermeisterschaften der U20/U23 in Aarau und der U16/U18 in Frauenfeld wurden durch die Lostorfer Athletinnen und Athleten mehrere Spitzenergebnisse erzielt. Delia Suter gewann mit 39.95m Bronze bei den U23. Lea Bieri, Kaan Irmak und Anna Huwyler verpassten als Vierte das Podest jeweils nur knapp. Lea wirf 34.29m im Diskus bei den U16, Kaan läuft 15.38 über die 110m Hürden bei den U23 und Anna wirft den Diskus auf 34.79m bei den U18. Nicola Lirgg mit einer neuen PB von 54.95m und Rang 6 im Speerwerfen bei den U23 sowie Chris Lirgg 51.63m im Speerwerfen bei den U23 sowie als Achter mit 13.40m im Kugelstossen rundeten die guten Resultate ab.