Das gute Schlagresultat aus der vierten Runde konnten wir in der fünften Runde nicht ganz bestätigen. Leider mussten wir uns auch in dieser Runde wieder ein Nummero schreiben lassen. Und mit Nummero wird es immer schwierig, Rangpunkte zu schreiben. Immer noch in der vorderen Hälfte platziert, werden wir versuchen, unsere Stärken wie gute Einzelresultate und vor allem die gute Stimmung in der Mannschaft auf den Spielbetrieb zu übertragen und wieder Rangpunkte für den angestrebten vorderen Platz in der Meisterschaftsrangliste, auszuspielen. - «Chübu hole» und Gas geben, das muss unser Motto bleiben.

Allen Guet Nouss!