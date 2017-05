Ein nachhaltiger Besuch des GVK (Gewerbeverein Kelleramt) im RUZ Baar– Raiffeisen Unternehmerzentrum

Am 9.5. waren rund 45 GVK-Gewerblerinnen und –Gewerbler zu Gast im RUZ – Raiffeisen Unternehmerzentraum – für Unternehmer von Unternehmer. Alle hatten schon vom RUZ gehört – aber nur wenige von uns wussten genau, was sich dahinter für Leistungen verbergen, v.a. nicht für uns KMU vom GVK. Dies sollte sich aber ändern und spätestens nach dem engagierten Referat von Stefan Born, dem Leiter des RUZ Baar, wussten alle, dass das RUZ in der Tat für jeden von uns in unterschiedlichen geschäftlichen Belangen und Phasen ein kompetenter Partner ist. Was sehr beeindruckend ist, ist die Tatsache, dass nicht einfach irgendein Berater beigezogen wird, sondern ein Spezialist auf dem Gebiet des zu beratenden KMUs.

Am Anfang eines Kontaktes kann der sogenannte KMU-Prüfstand sein, wo es darum geht, die Situation und Problemstellungen auszuloten, die in den nächsten Phasen adressiert werden können. Der KMU-Prüfstand ist übrigens kostenlos – der Gutschein dafür erhält man direkt bei der Raiffeisenbank Kelleramt Albis (oder bei jeder anderen Raiffeisenbank).

Der zweite Teil des Abends war ein spannendes mit viel Humor gespicktes Referat von Klaus Müller von Horisen unter dem Titel „Fit sein für die digitale Zukunft“. Mit vielen Bespielen hat uns Klaus in kurzweiligen 60 Minuten aufgezeigt, was wir tun können und müssen, um den digitalen Wandel erfolgreich zu gestalten.

Beeindruckt vom Gehörten, aber auch mit vielen Gedanken, die uns sicher noch in den nächsten Tagen und Wochen begleiten werden, konnten wir eine feine St. Galler-Bratwurst und Salat geniessen.

Herzlichen Dank der Raiffeisen Kelleramt Albis, André Bächinger und Heinz Brändli, für den tollen Anlass und die grosszügige Bewirtung und Transport mit Brumann Reisen AG.

Mehr Bilder und Infos unter http://www.gv-kelleramt.ch