Generalversammlung 2018 des Quartiervereins Fahrweid

Am Freitag, 6. April 2018 fand im Saal des Quartierzentrums Föhrewäldli die 87. Generalversammlung des Quartiervereins Fahrweid-Weiningen statt, an deren über 40 Personen teilnahmen. Seitens des Vorstandes wurde den Mitgliedern/innen eine neue, zeitgemässe Statutenrevision vorgeschlagen, die ohne Gegenstimme angenommen wurde. Die wichtigsten Neuerungen bestehen darin, dass der Quartierverein Fahrweid-Weiningen sich nun aus zwei Gemeinden zusammensetzt, indem er Geroldswil als gleichwertigen Partner aufnimmt. Dies wurde in den Statuten so festgehalten. Der Quartierverein Fahrweid-Weiningen wird neu in den Statuten unter dem Namen Quartierverein Fahrweid-Weiningen-Geroldswil aufgeführt. Er tritt nach aussen unter dem Namen Quartierverein Fahrweid auf und nennt sich auch so. Die Zeit bis zum Freimitglied wird von 30 Jahren auf 25 Jahre reduziert. Ausserdem kann nun jede natürliche und juristische Person Mitglied werden, welche Interesse am Quartierverein Fahrweid hat. Es gab verschiedene Ehrungen, unter anderem wurde Karl Villiger der seinen Rücktritt aus dem Vorstand gegeben hat, wegen seiner enormen Arbeit im und für den Verein zum Ehrenmitglied ernannt. Neu in den Vorstand wurde Franz Greising gewählt und die anderen Vorstandsmitglieder wurden bestätigt. Die Vereinsbeiträge bleiben unverändert, das attraktive Jahresprogramm wurde angenommen. Zu reden gaben auch die prekären Verkehrsverhältnisse in der Fahrweid, die noch nicht gebaute Verlegung der Niederholzstrasse/Umfahrung Fahrweid. Ein weiteres Dauerthema ist ein fehlendes Restaurant, das zu normalen Zeiten geöffnet hat und das fehlende Sitzungszimmer für die hier ansässigen Vereine. Der Präsident dankte allen Mitgliedern für die Treue zum Verein, allen Helferinne und Helfer, auf die der Quartierverein angewiesen ist und seinen Vorstandsmitglieder/innen für die gute Zusammenarbeit. Nach der GV wurde ein guter Imbiss offeriert und anschliessend 3 Lottorunden gespielt, bei denen man schöne Preise gewinnen konnte.

Erwähnt können hier unsere Sponsoren, Hardy Hardegger Hüppen Fahrweid, Hans-Heinrich (Surri) & Dora Haug Weiningen, Zahnarztpraxis Dr. Mihail und die Boutique Loft, beide Geroldswil. Besten Dank!

Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Furrer Hans-Ulrich, Heidi Lauzait, Conny Di Nella, Erich Schärer, Martin Hoppler und Franz Greising

Der Präsident, Furrer Hans-Ulrich