GV der Trachtengruppe Dulliken

Die 74. Generalversammlung der Trachtengruppe Dulliken stand ganz im Zeichen des 75-Jahr-Jubiläums!

Am 25. Februar 1945 wurde der Grundstein für das diesjährige Jubiläum gelegt!

Vom Archiv wurden alte Berichte und Fotos herum gereicht! Es gab auch einige Ehrungen und zum Schluss ein Paketspiel zum 75 Jahr Jubiläum.

Nach einem feinen Nachtessen im schönen geschmückten Saal vom Brüggli, Dulliken gab es einen Willkommensgruss vom Präsidenten Hanspeter Studer. Er konnte die 26 Mitglieder und 2 Ehrenmitglieder begrüssen, entschuldigt haben sich 3 Mitglieder. Er zeigte seine Freude über das zahlreiche erscheinen mit dem Lied „Heimatvogel“ wurde die Generalversammlung eröffnet.

Im Jahresprogramm 2020 stellte der Präsident kurz die wichtigsten Stationen des Jahresprogramms vor, der beliebte Trachtensonntag, der bereits wieder der Vergangenheit angehört, die Schweizerische und Kant. Delegiertenversammlung. Am 6. Juni ist der ökumenischen Jubiläumsgottesdienst anlässlich unseres 75 jährigen Bestehen, der zugleich der Tag der Tracht ist. Im Juli freuen wir uns auf das gemütliche zusammen sein beim „Bräteln“, einige kirchliche Anlässe sowie der Erntedanksonntag und zum Jahresabschluss der Chlaushock.

Der Kassier musste leider ein Defizit bekannt geben, was Dank den Gönnern und Spenden in Grenzen gehalten werde konnte. Ebenfalls wurde die Blumenkasse offen gelegt und die gute Arbeit von den Revisoren verdankt.

Leider mussten wir einen Austritt wegen Wegzug zu Kenntnis nehmen. Aber zugleich durften wir ein neues Mitglied begrüssen, somit besteht unser Verein aus 42 Mitgliedern.

Im Vorstand gab es einen Wechsel bei der Aktuarin. Der Präsident wird das Vereinsschiff weiterhin führen und der übrige Vorstand bleibt wie bisher bestehen.

Ehrungen: Für die fleissigen Sing- und Tanz-Probenbesuche erhielten einige Frauen eine wunderschöne Rose und die Männer ein feines Säckli Praline.

Im Anschluss gab es noch ein feines Dessert, das Päcklispiel und unterhaltsame Gespräche!

Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen. Abwechslungsweise sind am Mittwochabend Tanzproben und am Mittwochnachmittag Singproben. Jeweils in der Aula in Dulliken.

Bei Interesse gibt euch gerne unser Präsident, Hanspeter Studer Auskunft, Tel: 062 295 11 69.

Happy Birthday der Trachtengruppe Dulliken, blib witerhin was de besch, nämlich e unglaubliche Verein! Wichtig esch für üs nebem Singe und Tanze e guete Kameradschaft!