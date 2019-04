Im frühlingshaft dekorierten Saal fanden sich 89 Vereinsmitglieder ein. Im Fokus der diesjährigen Generalversammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft Wettingen stand der Präsidentenwechsel. Sebastian Spörri verlas sein Rücktrittsschreiben an den Vorstand und die Mitglieder. Er verlässt das Präsidium nach 21 erfolgreichen Jahren. Er bleibt dem Verein jedoch weiterhin, mit dem Ressort Liegenschaften, im Vorstand treu. Sebastian Spörri hat die Institution im Bereich „Wohnen im Alter“ entscheidend weiterentwickelt. Sein Highlight war der erfolgreiche Abschluss der überaus gelungenen Überbauung Sulperg-2 im letzten Sommer, wo bereits sämtliche Wohnungen vermietet oder verkauft sind. Neben dem neuen Flaggschiff Sulperg-2 gehören auch die Liegenschaften Sulperg-1, Birkenhof, Bernau und Bifang dazu. In all diesen Häusern wird Wohnraum auf gemeinnütziger Basis für Personen 60+ angeboten. Paul Koller wurde anschliessend mit grossem Mehr und Applaus als neuer Präsident gewählt. Er kann einen Betrieb übernehmen der, auch finanziell, voll auf Kurs ist. Es folgte ein gemütliches Zusammensein mit feiner Kost aus der Küche des Restaurants Birkenhof.