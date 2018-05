Traditionsgemäss am Mittwochabend vor Auffahrt und am Auffahrts-Donnerstag finden jeweils die Einkampf- und Staffelmeisterschaften der Region GLZ (Glatt-, Limmattal und Zürich) in der Leichtathletik statt. Dieses Jahr fanden die Meisterschaften erneut auf der Anlage Hätschen in Dietikon statt.