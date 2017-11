Der Vorstand der Grünen Obersiggenthal hat den beiden Kandidaten für das Amt des Gemeindeammanns mit einem Fragebogen auf den Zahn gefühlt um zu erfahren, wie sie zu zentralen grünen Anliegen stehen. Die Auswertung brachte überraschende Erkenntnisse: So zeigten sich beide aufgeschlossen in Fragen der Verkehrs- und der Energiepolitik und stellen sich auch klar hinter den vollwertigen Erhalt unseres Hallen- und Gartenbads. Es herrscht offenbar in vielen Fragen so grosse Übereinstimmung, dass man sich fragt, warum die Zusammenarbeit im Gemeinderat nicht besser klappt. In dieser Frage zeigen sich denn auch die Differenzen, die den Ausschlag geben, dass sich die Grünen auch im zweiten Wahlgang für Dieter Martin aussprechen. Er hat sich in den vier Jahren seiner ersten Amtszeit engagiert für das Wohl der Gemeinde eingesetzt und aus gemachten Fehlern gelernt, weshalb er weiterhin das Vertrauen der Grünen hat. Die Fragebogen werden auf Wunsch eines der beiden Kandidaten nicht veröffentlicht.