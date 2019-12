Grosser Erfolg: Alle acht Aargauermeister-Titel gehen an Aarefische

Bereits zum 16. Mal in Folge durfte der Schwimmclub Aarefisch, Aarau am vergangenen Samstag die offen ausgetragenen Aargauermeisterschaften durchführen. Unter den 260 teilnehmenden Athleten waren dieses Jahr neben zwei Schwimmern aus Deutschland auch eine Schwimmerin und ein Schwimmer aus Russland am Start. Die grössten Delegationen stellte der Schwimmverein Wädenswil mit 59 Athleten, gefolgt vom Aarefisch mit 57 Teilnehmern.