Der Modellflugverein Schöftland hat seinen Flugplatz in Staffelbach. Die alle zwei Jahre stattfindende Modellflugshow mus aber aus Platzgründen auf dem Flugplatz Triengen stattfinden. "Unsere Piste wäre zu klein dafür, und wir hätten in Staffelbach auch keinen Platz für die Zuschauer" erläutert Vereinspräsident Urs Holderegger. "Deshalb werden wir selbst und viele eingeladene Piloten am 1. September ab 10 Uhr unsere Modelle auf dem Flugplatz Triengen präsentieren. " Die Zuschauer dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Der Eintritt ist frei(willig), eine festwirtschaft und ein Kinderspielplatz für die Kleinsten ist vor Ort.