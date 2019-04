Feuerwehr, Turnverein, Kita Zauberstern, Gemeinderat und Jung und Alt waren pünktlich um 9 Uhr bereit - insgesamt 65 Personen. Die Aktion "Sauberes Dorf" versprach durch diesen Grossaufmarsch zum Erfolg zu werden. Was glitzert denn da? Nein, es ist kein Edelmetall, sondern eine Büchse im Weidengras. Und was leuchtet so rot? Ah, ein ausgedienter Puch-Töfflirahmen. Wir haben wieder allerhand gefunden und gestaunt, wie in der heutigen Zeit immer noch bedenkenlos "entsorgt" wird.

Nach dem ausgiebigen Fussmarsch in und um Buchste sassen die Müll-Sammler noch lange an der warmen März-Sonne zusammen. Herzlichen Dank allen kleinen und grossen Helfern, die diesen Anlass so toll unterstützt haben.