Mit einer Grillparty im Bootshaus an der Aare feierte der Solothurner Ruderclub (SRC) seinen neuen Schweizermeister Christian Stuber. Die Veranda im Bootshaus war zum Start des kleinen Festes zu klein, um all die wohl über 60 jungen und auch die etwas älteren Ruderinnen und Ruderer aufnehmen zu können. SRC-Präsident Franz Herger würdigte den jungen Athleten und beglückwünschte ihn für die herausragenden Leistungen in der ganzen Saison und übergab ihm ein kleines Geschenk. Christian Stuber genoss die Ehrung sichtlich gerührt und nahm die vielen Gratulationen freudvoll entgegen.

Christian Stuber hatte sich an den Schweizermeisterschaften auf dem Rotsee mit der Renngemeinschat RC Aarburg / Solothurner RC im Vierer ohne Steuermann (Junioren U17) die Bronzemedaille geholt. Am Nachmittag hatte er im Achterrennen nachgedoppelt und mit der Renngemeinschaft RC Aarburg / Basler RC / Solothurner RC souverän die Goldmedaille herausgerudert. usch