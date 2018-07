Mia Kadoic startete am Freitag, 6. Juli, am K1 WKF Youth Cup in der Kategorie Kumite Damen (U21/+68kg) und gewann mit einem überzeugenden Auftritt in der höchsten Junioren-Kategorie (U21) die Goldmedaille. In den Ausscheidungs-Vorkämpfen konnte Mia mit Siegen gegen Italien (1:1/SE), Kroatien (4:3) und Israel (3:2) den Final erreichen und gewann dort in einem spannenden Endkampf gegen ihre Finalgegnerin aus Russland (2:0) die erste Goldmedaille an einem WKF Wettbewerb der K1 Youth League Turniere.