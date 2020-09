Gold M60 an Swiss Masters Athletics - Aeneas & Anita Appius erfolgreich an AKBRun Serie

Anita und Aeneas Appius absolvieren in Mutschellen erfolgreich den Schlusslauf der AKBRun Serie 2020. Anita Appius gewinnt 5 von 7 Rennen und damit unangefochten die W50 Kategorien Wertung der Rennserie. Aeneas gewinnt alle 7 Mittwochabend Rennen jeweils mit Streckenrekord M60 und klassiert sich im Schlussklassement unter allen Teilnehmern auf dem hervorragenden 5. Rang.

Anlässlich seines 60igsten Geburtstags komponierte Nico Brina kürzlich den RUN BOOGIE RUN Song mit 190 RPM. Als Boogie Woogie Speed Weltmeister weiss Nico Brina, wie man nicht nur die Finger auf dem Piano mit über 1200 RPM’s zum Glühen bringt. Mit dem Boogie Run Speed im Training und der guten Vorbereitung mit den harten schnellen AKBRun Läufen gewinnt Aeneas Appius in Bellinzona Gold M60 an der Swiss Masters Athletics Meisterschaft über 5'000m mit einer Zeit von 18Min 10Sek. Als sehr erfolgreicher Duathlet bestätigt er einmal mehr auch seine Läuferqualitäten und holt sich bereits seine 37. Medaille seit 2000 an einem Meisterschaftsrennen.