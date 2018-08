Mindestens ein See muss sein, wenn der Männerchor Buchs AG auf seinen Jahresausflug geht, diesmal waren es zwei – nein sogar drei, wenn auch der Dritte nur im Vorbeifahren zu sehen war. Doch der Reihe nach. Nach vorerst wenigen Anhaltspunkten – es geht westwärts an einen See – verriet Reiseorganisator Hansruedi Helbling das Tagesziel erst bei der Abfahrt beim Gemeindehaus Buchs: der Lac des Taillères, im Neuenburger Jura. Alle weiteren Überraschungen wurden erst im Lauf der Reise gelüftet: Der Kaffeehalt in La Neuveville im gediegenen Hotel J.J. Rousseau am Bielersee, mit prächtigem Blick auf das Städtchen Erlach, die verschlungene Fahrt durch fast unbekannte Täler, vorbei am stolzen Schloss Valangin und hinauf in die einsamen Jurahöhen zum besagten See. Die Wanderung um das liebliche Gewässer, die Ruhe und die noch angenehm kühle Luft brachten Besinnlichkeit und Entschleunigung, aber auch Appetit für das anschliessende Mittagessen. In La Brévine, auch Schweizer Sibirien genannt, war in der traditionsreichen Auberge du Lou Blanc aufgedeckt. Ein köstliches Pouletgericht nach Art des Hauses mit bunten Beilagen schmeckten mit einem Glas roten Neuenburgers vorzüglich. Ganz besonders überraschte das „Dessert Mitterand“, ein Soufflé Glacé, aromatisiert mit mehr als einem Tropfen Grüne Fee. Als diese Nachspeise 1983 dem französischen Staatspräsidenten bei seinem Besuch in der Schweiz gereicht worden war, kam es zu einem Sturm der Entrüstung in den Medien, weil der Absinthe damals in der Schweiz noch verboten war. Jetzt konnten sich die Sänger diese Köstlichkeit ohne schlechtes Gewissen munden lassen. Nach dem Mittagessen, für das sich der Männerchor noch mit einem Lied bedankt hatte, ging die Fahrt weiter durch den Jura. Nahe der Grenze zu Frankreich wurden unter kundiger Führung die unterirdischen Mühlen von Col-des-Roches eingehend besichtigt. Man bewunderte voll Hochachtung, was Menschen vor hunderten vor Jahren mit einfachen Werkzeugen und bei schlechter Beleuchtung alles in dieses riesige Höhlensystem eingebaut hatten und liess in einer der geräumigen Grotten ein Lied steigen. Nach der unterirdischen Kühle freuten sich alle ob des schönen, sehr warmen Wetters auf die Weiterfahrt durch den Jura über Le Locle und La Chaux-de-Fonds, doch bald folgte leider der Abstieg und damit der Abschied von den Jurahöhen. Bei einem letzten Kaffeehalt in Pieterlen stellte man fest, dass ein grosser Teil der Reisenden eine ihnen bis dahin kaum bekannte liebliche Ecke der Schweiz kennengelernt hatten. Beim Abschluss, wieder beim Gemeindehaus, blieb nur zu danken: Vorab dem Organisator dieser trefflichen Reise aber auch den Chauffeuren der Kleinbusse. Man hatte Geselligkeit gepflegt, aber auch Kraft getankt für die kommenden Proben für das grosse Herbstkonzert vom 28. Oktober, das zusammen mit dem Sängerbund Buchs SG im Gemeindesaal den letzten Glanzpunkt ins Jubiläumsjahr 175 Jahre Männerchor Buchs setzen wird. Neue Sänger sind herzlich willkommen, dienstags in der Aula Gysimatte.

Siehe auch: www.maennerchor-buchs.ch

Aaron Geissmann