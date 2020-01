glp nominiert Christoph Meier als Stimmenzähler

Die Grünliberale Partei (glp) nominiert Christoph Meier als Kandidat für die Stimmenzähler-Ersatzwahl vom 9. Februar 2020 in Neuenhof. Die Partei möchte damit, nach den vergangen sehr erfolgreichen Nationalratswahlen, zum ersten Mal auch in Neuenhof mit einem ersten kleinen Schritt im politischen Betrieb vertreten sein.

Christoph Meier ist Biologe und arbeitet an der Vogelwarte Sempach. Er ist in der Region Baden aufgewachsen und vor 1 ¼ Jahren mit seiner Frau nach Neuenhof gezogen. Seit März ist er auch Vater eines Sohnes. Es ist sein grosser Wunsch, sich in seiner neuen Wohngemeinde aktiv im politischen Leben einbringen zu dürfen. Stimmenzähler ist ein ideales Amt dazu, weil man so das Abstimmungsverhalten der Gemeinde live miterlebt.