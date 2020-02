Generalversammlung FTV Kaisten

Die Turnerinnen des FVT Kaisten blickten an Ihrer diesjährigen Generalversammlung am 27. Januar 2020 auf ein erlebnisreiches Jubiläumsjahr zurück. Das 40jährige Bestehen des Vereins wurde im vergangenen Vereinsjahr intensiv gefeiert - so gab es eine Jubiläumsfeier, zu der auch ehemalige- und Ehrenmitglieder eingeladen waren. Der Höhepunkt des Vereinsjahrs war sicherlich die Wellnessreise in den nahegelegenen Schwarzwald. Abgerundet wurde die Generalversammlung mit der Aufnahme zwei neuer Mitgliederinnen, worüber wir uns sehr freuen.