Generalversammlung des MTV Untersiggenthal

GV des MTV Untersiggenthal

Am 17. Januar 2020 fand die 74. Generalversammlung des Männerturnvereins Untersiggenthal (MTV) statt. Vor dem offiziellen Programm wurde den 51 Teilnehmern ein feines Abendessen mit Salat, Hauptspeise und sogar einem Dessert serviert. Bereits während der Mahlzeit wurden zahlreiche Themen diskutiert, auch im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen im Vorstand. Pünktlich um 20 Uhr eröffnete unser Präsident Ueli Pfister die Versammlung. Neben den üblichen Traktanden standen dieses Jahr die Wahlen des Vorstandes und der Funktionäre auf der reich befrachteten Traktandenliste. Unser langjähriger Finanzchef Hanspeter Baumgartner hat nach 14-jähriger erfolgreicher Tätigkeit den Rücktritt erklärt. Ebenso hat sich der Seniorenbetreuer und ehemalige Präsident Marcel Meier von seinem Posten zurückgezogen. So galt es also, zwei neue Mitglieder für den Vorstand zu gewinnen. Glücklicherweise haben sich Heinz Zumsteg als neuer Finanzchef und Roland Marclay zur Verfügung gestellt. Mit der Erneuerung des Vorstandes wurde gleichzeitig auch eine Rochade der Ämter vorgenommen: Der bisherige Präsident Ueli Pfister wird Vizepräsident und hat (wieder) die Betreuung der turnenden Senioren übernommen; dafür übernimmt Beni Haller neu das Präsidium. Der neue Präsident und der erneuerte Vorstand wurden durch die Teilnehmer der GV mit Applaus gewählt bzw. bestätigt.

Anschliessend wurde das interessante und abwechslungsreiche Programm für 2020 vorgestellt, das neben Turnstunden auch ein Skiweekend, Wanderungen, Velotouren, ein Jassturnier, das Kreisturnfest in Koblenz, kulinarische und gesellige Anlässe und sowie die Turnervorstellungen enthält. Da der MTV im Jahr 2021 sein 100-Jahr-Jubiläum feiert, wurde bereits an der diesjährigen GV das Ausflugsprogramm hierzu bestimmt. Zum Schluss wurde dem abtretenden Finanzchef Hanspeter Baumgartner für seine verdienstvolle Tätigkeit im Vorstand die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Remo Cazzari, Aktuar MTV