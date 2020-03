Generalversammlung der Frauenriege Bremgarten

GV der Frauenriege Bremgarten

34 Turnerinnen und 6 Gäste nahmen an der Generalversammlung teil, die am 2. März 2020 im Jojo stattfand.

Alle genossen zuerst ein leckeres Abendessen, bevor dann Myrtha Schmidlin den geschäftlichen Teil eröffnete.

Zwei neue Mitglieder, Nathalie Meyer und Beatrice Kämpf, wurden freudig willkommen geheissen. Sie fühlen sich schon jetzt sehr wohl im Verein, der nun 49 Mitglieder zählt.

Karin Fischer stellte den Jahresbericht des Turnbetriebs vor, und Myrtha Schmidlin blickte als Präsidentin auf das vergangene Vereinsjahr zurück. Anschliessend weckten Fotos und Erzählungen, präsentiert von Claudia Fraefel, die Erinnerung an unsere Turnerinnenreise ins Maderanertal. Die nächste Reise im August 2020 wird in eine ganz andere Himmelsrichtung führen, nämlich in die Auenlandschaft bei Flaach ZH. Die anderen Punkte des neuen Jahresprogramms stellte Karin Fischer vor. Es enthält neu auch verschiedene Schnurball-Anlässe.

Trudy Seitz erläuterte die Jahresrechnung 2019 sowie das Budget 2020.

Danach ehrte Brigitte Schärer die fleissigsten Turnerinnen sowie zwei Jubilarinnen, und auch den Turnleiterinnen wurde gedankt.

Nach acht Jahren als Präsidentin gibt Myrtha Schmidlin dieses Amt ab. Wir danken ihr herzlich für ihr grosses Engagement! Neu im Vorstand ist Pia Bienz als Beisitzerin. Die Aufgaben der Präsidentin werden vorläufig durch den Vorstand gemeinsam wahrgenommen.

Nach so viel aufmerksamem Zuhören freuten sich alle auf den nächsten Programmpunkt: das Dessertbuffet!